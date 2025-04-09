Bloomberg: Європа побоюється раптового виведення військ США та просить координувати плани

У Європі продовжуються спроби переконати США у тому, що їхні війська проєктують політичну силу на континенті

Війська США (Ілюстративне фото: Пентагон)

У Європі вважають, що США мають координувати будь-які плани щодо скорочення військової присутності на континенті, щоб це не сталося несподівано та не дестабілізувало оборону НАТО. Про це Bloomberg News повідомили чиновники, знайомі із ситуацією.

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Чиновники погодилися з тим, що США "майже напевно" виведуть з Європи приблизно 80 000 своїх військових. Частина з них дислокується у східних країнах, які, на думку європейців, найбільш схильні до загрози з боку Росії.

За словами анонімних співрозмовників, увага Європи зосереджена на пом'якшенні найгіршого ефекту такого зсуву.

За словами неназваного німецького дипломата, очікувалося, що США оголосять про виведення військ із Європи раніше. Наприклад, під час виступу віцепрезидента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому.

Разом з тим союзники згодні, що "перенесення тягаря" зі США на Європу має відбутися, сказали високопоставлені дипломати НАТО. В обмін на це Європа хотіла отримати від США зобов'язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ, оскільки потрібен час підготуватися до скорочення американської присутності.

Однак європейські чиновники продовжують спроби переконати США у тому, що їхні війська на континенті проєктують політичну силу, сказав один зі співрозмовників.

Інший співрозмовник повідомив, що виведення США інших військових активів з Європи (логістичних, військово-повітряних та розвідувальних) більше вплине на потенційні осередки напруженості в Азії, ніж скорочення чисельності військ.

На цей час точно невідома кількість військ, яку США можуть вивести, і місця, яких це може торкнутися. Однак, за словами співрозмовників, на кону можуть опинитися 20 000 додаткових солдатів, які були розгорнуті у Європі після вторгнення Росії до України.