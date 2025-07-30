Bloomberg: Матвиенко попала в Женеву, поскольку Италия и Франция дали разрешение на пролет

Валентина Матвиенко (Фото: ресурс оккупантов)

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая находится под европейскими санкциями, смогла попасть на конференцию в Женеве после разрешения на пролет правительственного самолета государства-агрессора от Италии и Франции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Европейский Союз запретил российским самолетам полет в своем воздушном пространстве через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, заявив, что государства-члены "будут отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над их территориями".

Самолет с Матвиенко на борту пролетел над Турцией и Средиземным морем, прежде чем в понедельник пролетел через Италию в Женеву, а в среду вылетел в Москву через воздушное пространство Франции и Италии, согласно данным онлайн-отслеживания полетов.

Италия разрешила российскому самолету попасть в свое воздушное пространство по просьбе швейцарского правительства, сообщили собеседники в Риме, знакомые с этим вопросом.

Итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которые также получили запрос на пролет, прежде чем предоставить разрешение, сказали они.

Министерство иностранных дел Франции не сразу ответило на запрос о комментариях.

Спикер Министерства иностранных дел Швейцарии отказался комментировать дело Матвиенко, но заявил, что правительство может позволить исключения, "особенно если лицо путешествует для участия в международной конференции".

Он добавил, что хотя швейцарское воздушное пространство закрыто для российских самолетов, "исключения предусмотрены, в частности, для рейсов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".

Матвиенко прилетела в Женеву на Всемирную конференцию глав парламентов. Вице-спикер Рады назвала участие Матвиенко в саммите "умиротворением агрессора" и лицемерием. Она призвала участников бойкотировать мероприятия с участием российской делегации.

В МИД заявили, что место Матвиенко на скамье подсудимых, а не на международных мероприятиях.