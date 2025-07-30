Bloomberg: Матвієнко потрапила в Женеву, оскільки Італія та Франція дали дозвіл на проліт

Валентина Матвієнко (Фото: ресурс окупантів)

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під європейськими санкціями, змогла потрапити на конференцію у Женеві після дозволу на проліт урядового літака держави-агресорки від Італії та Франції. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Європейський Союз заборонив російським літакам політ у своєму повітряному просторі через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, заявивши, що держави-члени "відмовлятимуть у дозволі на посадку, зліт або проліт над їхніми територіями".

Літак з Матвієнко на борту пролетів над Туреччиною та Середземним морем, перш ніж у понеділок пролетів через Італію до Женеви, а в середу вилетів до Москви через повітряний простір Франції та Італії, згідно з даними онлайн-відстеження польотів.

Італія дозволила російському літаку потрапити у свій повітряний простір на прохання швейцарського уряду, повідомили співрозмовники в Римі, знайомі з цим питанням.

Італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл, сказали вони.

Міністерство закордонних справ Франції не одразу відповіло на запит про коментар.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії відмовився коментувати справу Матвієнко, але заявив, що уряд може дозволити винятки, "особливо якщо особа подорожує для участі в міжнародній конференції".

Він додав, що хоча швейцарський повітряний простір закритий для російських літаків, "винятки передбачені, зокрема, для рейсів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

Матвієнко прилетіла в Женеву на Всесвітню конференцію голів парламентів. Віцеспікерка Ради назвала участь Матвієнко у саміті "замирюванням агресора" та лицемірством. Вона закликала учасників бойкотувати заходи за участю російської делегації.

У МЗС заявили, що місце Матвієнко на лаві підсудних, а не на міжнародних заходах.