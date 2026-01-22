Bloomberg: Новые танкеры из Греции впервые присоединились к "теневому флоту" России

Фото: Pexels

Для перевозки подсанкционной российской нефти впервые привлекли новые греческие танкеры, хотя обычно для этого используют старые суда. К этому некоторых владельцев судов подтолкнули рост фрахта на морские перевозки и нехватка кораблей. Об этом пишет Bloomberg.

В конце 2025 года фрахтовые цены стремительно выросли. Это произошло после того, как США и Европейский Союз внесли сотни судов, связанных с торговлей российской нефтью, в "черный список". В результате предложения на рынке сократились, а часть судовладельцев отказалась от участия из-за угрозы санкций и опасений за репутацию.

В то же время прибыли от перевозки российского сырья "оказались слишком привлекательными по крайней мере для двух греческих компаний".

Перевозка российской нефти сама по себе не запрещена. Но если стоимость груза не превышает ценовой потолок, установленный странами G7. Иначе это лишает такую торговлю поддержки западных компаний, в том числе страховых.

Страх нарушить это ограничение часто сдерживал легальных операторов, а нишу заполнял "теневой флот".

Из-за падения цен российская нефть теперь продается со значительным запасом до санкционного потолка. Это дало греческим владельцам судов возможность меньше бояться нарушить ограничения. К перевозкам присоединились компании Capital Ship Management и Dynacom Tankers Management. Они использовали свои три новейших корабля, сообщает агентство.

Недавно танкер Argeus I, принадлежащий Capital Ship Management, прибыл в индийский город Парадип с более 700 000 баррелей флагманской российской нефти марки Urals. Судно Rodos доставило груз в Китай, а танкер Samothraki – в индийский порт Вадинар. Оба судна контролирует компания Dynacom, которая ранее перевозила российскую нефть на старых судах.

По данным Argus Media, в конце 2025 года средняя ставка перевозки нефти сорта Urals из порта Приморск к западному побережью Индии превысила $60 за тонну. Это самый высокий уровень за два года. В прошлом году она составляла около $25.

"Использование новых танкеров является рискованным. Страховые компании могут избегать этих судов из-за опасений угрозы санкций. Однако судовладельцы привыкли к просчитанным рискам", – резюмирует Bloomberg.