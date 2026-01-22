Bloomberg: Нові танкери з Греції вперше долучилися до "тіньового флоту" Росії

Фото: Pexels

Для перевезення підсанкційної російської нафти вперше залучили нові грецькі танкери, хоча зазвичай для цього використовують старі судна. До цього деяких власників суден підштовхнули зростання фрахту на морські перевезення та брак кораблів. Про це пише Bloomberg.

Наприкінці 2025 року фрахтові ціни стрімко зросли. Це сталося після того, як США та Європейський Союз внесли сотні суден, пов'язаних з торгівлею російською нафтою, до "чорного списку". В результаті пропозиції на ринку скоротилися, а частина судновласників відмовилася від участі через загрозу санкцій та побоювань за репутацію.

Водночас прибутки від перевезення російської сировини "виявилися надто привабливими принаймні для двох грецьких компаній".

Перевезення російської нафти саме по собі не заборонене. Але якщо вартість вантажу не перевищує цінову стелю, встановлену країнами G7. Інакше це позбавляє таку торгівлю підтримки західних компаній, зокрема страхових.

Страх порушити це обмеження часто стримував легальних операторів, а нішу заповнював "тіньовий флот".

Через падіння цін російська нафта тепер продається зі значним запасом до санкційної стелі. Це дало грецьким власникам суден можливість менше боятися порушити обмеження. До перевезень приєдналися компанії Capital Ship Management і Dynacom Tankers Management. Вони використали свої три найновіші кораблі, повідомляє агентство.

Нещодавно танкер Argeus I, що належить Capital Ship Management, прибув до індійського міста Парадіп з понад 700 000 барелів флагманської російської нафти марки Urals. Судно Rodos доставило вантаж до Китаю, а танкер Samothraki – до індійського порту Вадінар. Обидва судна контролює компанія Dynacom, яка раніше перевозила російську нафту на старих суднах.

За даними Argus Media, наприкінці 2025 року середня ставка перевезення нафти сорту Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії перевищила $60 за тонну. Це найвищий рівень за два роки. Минулого року вона становила близько $25.

"Використання нових танкерів є ризикованим. Страхові компанії можуть уникати цих суден через побоювання загрози санкцій. Проте судновласники звикли до прорахованих ризиків", – резюмує Bloomberg.