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Bloomberg ошибочно заявил о начале нового вторжения России в Украину

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2022, 12:23
Bloomberg ошибочно заявил о начале нового вторжения России в Украину - Фото
Скриншот из Twitter Olga Lautman

Американское информационное агентство Bloomberg "ошибочно сообщило" о "начавшемся" новом вторжении России в Украину. В агентстве извинились за ошибку и удалили заголовок.

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"Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторглась в Украину" был непреднамеренно опубликован сегодня около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву, – ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину", – сказано в сообщении.

Заголовок об "уже начавшемся вторжении" отображался на сайте минимум полчаса, сообщила в Twitter аналитик Ольга Лаутман. Однако при попытке перейти по ссылке, по ее словам, выдавалась ошибка сервера 500.

Bloomberg ошибочно заявил о начале нового вторжения России в Украину
СПРАВКА. Россия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донбасса. Российско-украинская война продолжается восьмой год.

В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль зажег очаг войны на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. ООН считает, что на середину лета 2021 года на Донбассе погибли примерно 4200 украинских военных, около 3900 гражданских, а также было уничтожено около 5800 боевиков. Москва продолжает отрицать участие в войне, стягивая при этом дополнительные войска к украинской границе, на фоне чего есть опасения нового вторжения РФ.

Bloomberg ошибочно заявил о начале нового вторжения России в Украину

Bloomberg ошибочно заявил о начале нового вторжения России в Украину
  • Разведка в ноябре 2021 года сообщила об угрозе нового вторжения РФ в Украину, его прогнозировали на январь. Позднее в NYT сообщали, что планы вторжения могли сместиться на февраль. Западные СМИ продолжают сообщать о всевозможных сценариях полномасштабного вторжения, называя разные даты.
  • В Белом доме говорят, что Россия ищет предлог для агрессии и может создать его сама – через диверсию, в которой обвинит Украину.
  • Зеленский призвал "сохранять спокойствие" и считает, что информация о возможном скором нападении РФ распространяется, "чтобы ослабить Украину".

Читайте также: Разведка США раскрыла детали плана России по провокации для вторжения в Украину – WP

Оксана Житнюк
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