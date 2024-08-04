Bloomberg: Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов

Сектор Газа (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

Израильская делегация посетила Египет, пытаясь добиться прогресса в длительных переговорах о возможном перемирии в Секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

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Собеседники Bloomberg отметили, что делегация вернулась без признаков прорыва в переговорах.

Целью субботнего визита делегации во главе с директором Моссада Давидом Барнеа в Египет было продолжение переговоров по соглашению о прекращении огня, которое могло бы обеспечить освобождение некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, заявили они.

Делегация вернулась в Израиль позже того же дня, сообщил один из собеседников, не предоставив подробностей.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прокомментировал поездку. Власти Египта, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, также не предоставили комментарии.

В пятницу в офисе Нетаньяху заявили, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия относительно того, как будет выглядеть возможное прекращение огня.

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