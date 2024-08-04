Bloomberg: Переговоры в Египте о прекращении огня в Секторе Газа не дали результатов
Израильская делегация посетила Египет, пытаясь добиться прогресса в длительных переговорах о возможном перемирии в Секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
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Собеседники Bloomberg отметили, что делегация вернулась без признаков прорыва в переговорах.
Целью субботнего визита делегации во главе с директором Моссада Давидом Барнеа в Египет было продолжение переговоров по соглашению о прекращении огня, которое могло бы обеспечить освобождение некоторых заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, заявили они.
Делегация вернулась в Израиль позже того же дня, сообщил один из собеседников, не предоставив подробностей.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не прокомментировал поездку. Власти Египта, выступающего ключевым посредником в переговорах Израиля и ХАМАС, также не предоставили комментарии.
В пятницу в офисе Нетаньяху заявили, что между Израилем и ХАМАС сохраняются разногласия относительно того, как будет выглядеть возможное прекращение огня.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в Секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.
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