Bloomberg: Переговори в Єгипті про припинення вогню в Секторі Гази не дали результатів
Ізраїльська делегація відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в довготривалих переговорах щодо можливого перемир’я в Секторі Гази. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних ізраїльських посадовців.
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Співрозмовники Bloomberg зазначили, що делегація повернулася без жодних ознак прориву в переговорах.
Метою суботнього візиту делегації на чолі з директором Моссаду Давідом Барнеа до Єгипту було продовження переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка могла б забезпечити звільнення деяких заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, заявили вони.
Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того самого дня, повідомив один зі співрозмовників, не надавши подробиць.
Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не прокоментував поїздку. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах Ізраїлю та ХАМАС, також не надала коментарів.
Водночас у п'ятницю в офісі Нетаньягу заявили, що між Ізраїлем і ХАМАС зберігаються розбіжності щодо того, як виглядатиме можливе припинення вогню.
- 7 жовтня 2023 року із нападом ХАМАС почалася нова хвиля ізраїльсько-палестинської війни.
- 1 липня 2024 року прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
- 13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у Секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.
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