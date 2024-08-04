Bloomberg: Переговори в Єгипті про припинення вогню в Секторі Гази не дали результатів

Сектор Гази (Фото: Mohhamed Saber/EPA)

Ізраїльська делегація відвідала Єгипет, намагаючись досягти прогресу в довготривалих переговорах щодо можливого перемир’я в Секторі Гази. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних ізраїльських посадовців.

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Співрозмовники Bloomberg зазначили, що делегація повернулася без жодних ознак прориву в переговорах.

Метою суботнього візиту делегації на чолі з директором Моссаду Давідом Барнеа до Єгипту було продовження переговорів щодо угоди про припинення вогню, яка могла б забезпечити звільнення деяких заручників, утримуваних бойовиками ХАМАС, заявили вони.

Делегація повернулася до Ізраїлю пізніше того самого дня, повідомив один зі співрозмовників, не надавши подробиць.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не прокоментував поїздку. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах Ізраїлю та ХАМАС, також не надала коментарів.

Водночас у п'ятницю в офісі Нетаньягу заявили, що між Ізраїлем і ХАМАС зберігаються розбіжності щодо того, як виглядатиме можливе припинення вогню.

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