Bloomberg пишет, что Китай "смягчил" позицию по войне в Украине. Но хочет компромисса с РФ

Издание Bloomberg со ссылкой на неназванного французского дипломата написало, что Китай якобы "смягчил" свою позицию насчет войны РФ против Украины.

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По словам чиновника, Китай изменил свою позицию накануне саммита G20 в Индии.

Он отметил, что китайские представители, которые участвовали в переговорах по итоговому коммюнике саммита G-20, "заняли более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом".

В то же время дипломат заявил, что КНР все равно настаивает на том, что с Россией необходимо найти "компромисс".

Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит, вместо него будет премьер-министр Ли Цян.

В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны.

По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

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