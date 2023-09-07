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Bloomberg пише, що Китай "пом'якшив" позицію щодо війни в Україні. Але хоче "компромісу" із РФ

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 08:44
Bloomberg пише, що Китай
Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Видання Bloomberg з посиланням на неназваного французького дипломата написало, що Китай нібито "пом'якшив" свою позицію щодо війни РФ проти України.

За словами чиновника, Китай змінив свою позицію напередодні саміту G20 в Індії.

Він зазначив, що китайські представники, які брали участь у переговорах щодо підсумкового комюніке саміту G-20, "зайняли м'якший підхід до України порівняно з минулим роком".

Водночас дипломат заявив, що КНР все одно наполягає на тому, що з Росією необхідно знайти "компроміс".

Глава КНР Сі Цзіньпін не приїде на саміт, замість нього буде прем'єр-міністр Лі Цян.

  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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