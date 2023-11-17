Bloomberg: Почти все китайские генералы не имеют боевого опыта, их армия – не гибкая

В Китае, регулярно заявляющем о своих намерениях захватить военным путем самоуправляющийся Тайвань, практически нет ни одного генерала с боевым опытом. Об этом говорится в материале журналистов Bloomberg, в котором они представляют гипотетическое вторжение армии КНР в Тайвань в 2027 году.

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Национально-освободительная армия Китая (НОАК) не участвовала в серьезных боевых действиях со времен китайско-вьетнамской войны в 1979 году.

Как следствие, почти каждый китайский генерал не имеет боевого опыта, кроме 73-летнего Джана Юся, заместителя председателя Центральной военной комиссии, отправленного на фронт более четырех десятилетий тому назад.

Лидер Китая Си Цзиньпин и его генералы называют отсутствие этого опыта "болезнью мира".

"У Китая не было опыта войны, их (военных, – Ред.) нужно проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань", – сказал Ли Сяобин, директор Института Западной части Тихого океана в Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК.

Bloomberg пишет, что НОАК вообще не является национальной армией Китая, технически это вооруженное крыло Коммунистической партии.

Это означает, что китайская армия сильно подчинена "сверху вниз", что ставит под угрозу способность ее командиров принимать быстрые решения на местах, когда условия на поле боя меняются.

Эндрю Скобелл, эксперт по вопросам НОАК в Институте мира США, сказал, что Китай остается более сосредоточенным на "контроле", чем на "командовании", добавив, что последствия этого могут оказаться "изнурительными".

"Эта одержимость контролем означает, что армия не гибкая. Если ситуация на поле боя меняется, приказ, который вы получили несколько дней назад, может оказаться катастрофически сложным для выполнения", – заявил Скобелл.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

Си по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что "ни одна сила" не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

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