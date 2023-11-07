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Тайвань вирішив озброїтися так, щоб КНР зазнала найбільших втрат у разі агресії – NP

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 06:58
Тайвань вирішив озброїтися так, щоб КНР зазнала найбільших втрат у разі агресії – NP - Фото
Національний прапор Тайваню (Фото: ЕРА)

Тайвань спостерігає за боротьбою України проти російської агресії, що змушує владу острова ґрунтовно підготуватися до можливої війни з КНР: озброїтись так, щоб у разі нападу Китай зазнав якнайбільших втрат. Відповідний матеріал опублікував журналіст канадського видання The National Post Адам Зіво у рамках організованого урядом Тайваню престуру.

По-перше, приклад України надихнув Тайвань, каже Конні Чанг із Національної ради розвитку Тайваню.

"Він показав, що захищати власну країну, маючи справу з однією з найбільших військових потуг планети, можливо", ― додає він.

В острівній країні визнають, що подолати КНР у разі нападу вони не зможуть, якщо тільки союзники США чи Японія не втрутяться прямо у конфлікт, тому на прикладі російсько-української війни Тайвань вирішив діяти за "принципом дикобраза" ― озброїтись так, щоб у разі нападу Китаю його армія зазнала якнайбільших втрат.

Таких втрат, що могли б стримати Китай від нападу, а в разі війни збурити протести серед населення на материку, кажуть співрозмовники-урядовці.

У озброєнні Тайбей покладається не на великі військові машини, а на портативні протитанкові чи зенітно-ракетні установки. Це теж урок ЗСУ та ефективності Javelin на початку повномасштабного вторгнення.

Також Тайвань претендує на комплекси HIMARS ― після того, як вони показали свою ефективність у знищенні російських окупантів, каже журналіст.

Водночас і Китай вчиться на прикладі цієї війни, визнають у Тайбеї. Зокрема, Пекін прагне підвищити свою незалежність від імовірних санкцій. Пекін уже наказав місцевій владі збільшити обсяги землі, виділеної під сільське господарство, ― щоб у разі економічної ізоляції Китай зміг забезпечувати себе продовольством самостійно.

Окрема проблема, каже Зіво, ― інформаційна війна. Журналіст зазначає, що частково Росія в ній виявилась успішною ― наприклад, налаштувавши проти України радикальне крило Республіканської партії США.

Тайвань, за його словами, також відчуває на собі пропагандистський вплив ― так, Китай використовує будь-яку можливість, щоб наростити популярність місцевої прокитайської партії.

Для протидії цьому чиновники Тайваню вже запровадили стандарт спростування дезінформації протягом двох годин. Також уряд активно співпрацює з місцевими громадськими організаціями, які розвивають медіаграмотність. Однак на запитання, як боротися з дезінформацією щодо Тайваню за кордоном, зокрема в тих самих США, співрозмовники журналістів наразі відповісти не змогли, пише National Post.

  • 19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.
  • 27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки та топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

Читайте також: Тайвань хоче "мирного співіснування" з КНР, але залишиться вільним – президентка острова

Мілана Головань
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