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Тайвань решил вооружиться так, чтобы КНР понесла наибольшие потери в случае агрессии – NP

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 06:58
Тайвань решил вооружиться так, чтобы КНР понесла наибольшие потери в случае агрессии – NP - Фото
Национальный флаг Тайваня (Фото: ЕРА)

Тайвань наблюдает за борьбой Украины против российской агрессии, что заставляет власти острова основательно подготовиться к возможной войне с КНР: вооружиться так, чтобы в случае нападения Китай понес наибольшие потери. Соответствующий материал опубликовал журналист канадского издания The National Post Адам Зиво в рамках организованного правительством Тайваня пресс-тура.

Во-первых, пример Украины вдохновил Тайвань, говорит Конни Чанг из Национального совета развития Тайваня.

"Он показал, что защищать собственную страну, имея дело с одной из самых больших военных сил планеты, возможно", ― добавляет он.

В островной стране признают, что преодолеть КНР в случае нападения они не смогут, если только союзники США или Япония не вмешаются прямо в конфликт, поэтому на примере российско-украинской войны Тайвань решил действовать по "принципу дикобраза" – вооружиться так, чтобы в случае нападения Китая его армия понесла наибольшие потери.

Таких потерь, которые могли бы сдержать Китай от нападения, а в случае войны вызвать протесты среди населения на материке, говорят собеседники-чиновники.

В вооружении Тайбэй полагается не на большие военные машины, а на портативные противотанковые или зенитно-ракетные установки. Это тоже урок ВСУ и эффективности Javelin в начале полномасштабного вторжения.

Также Тайвань претендует на комплексы HIMARS после того, как они показали свою эффективность в уничтожении российских оккупантов, говорит журналист.

В то же время и Китай учится на примере этой войны, признают в Тайбэе. В частности, Пекин стремится повысить свою независимость от вероятных санкций. Пекин уже приказал местным властям увеличить объемы земли, выделенной под сельское хозяйство, чтобы в случае экономической изоляции Китай смог обеспечивать себя продовольствием самостоятельно.

Отдельная проблема, говорит Зиво, – информационная война. Журналист отмечает, что частично Россия в ней оказалась успешной, например, настроив против Украины радикальное крыло Республиканской партии США.

Тайвань, по его словам, также испытывает на себе пропагандистское влияние – так, Китай использует любую возможность, чтобы нарастить популярность местной прокитайской партии.

Для противодействия этому чиновники Тайваня уже ввели стандарт опровержения дезинформации в течение двух часов. Также правительство активно сотрудничает с местными общественными организациями, развивающими медиаграмотность. Однако на вопрос, как бороться с дезинформацией по Тайваню за рубежом, в том числе в тех же США, собеседники журналистов ответить не смогли, пишет National Post.

  • 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
  • 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики заявил, что никакая сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

Читайте также: Тайвань хочет "мирного сосуществования" с КНР, но останется свободным – президент острова

Милана Головань
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