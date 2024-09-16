Bloomberg: Россия в лидерах среди стран G20 по вероятности массовых протестов

Протесты в России могут произойти в следующем году, пишет Bloomberg

Протесты в России (Фото: varlamov.ru/)

Россия на втором месте среди стран "большой 20-ки" (G20), в которых наибольший риск политических протестов в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg Economics, проведя собственный анализ.

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Первое место среди крупнейших экономик мира заняла Турция с показателем вероятных протестов 6%, а на втором месте Россия с показателем 4%.

Во время анализа издание учитывало конфликты между государством и людьми, а также конфликты между разными группами общества, в ходе которых погибли минимум 25 человек.

"Политическое насилие, которое соответствует критериям модели, включает восстание группы Вагнера в июне 2023 года в России", – пишет Bloomberg Economics.

США находятся, по данным анализа издания, на третьем месте с вероятностью беспорядков 2,9%. Хоть вероятность и низкая, но растет, утверждают аналитики.

Аналитика Bloomberg

США опасаются массовых гражданских беспорядков после покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа в июле 2024 года и стрельбы 15 сентября.

"Прогнозы для редких событий, таких как внутренний конфликт, сопровождаются высокой степенью неопределенности. Тем не менее мы считаем, что эта модель является полезным способом создания аналитической основы для растущих рисков в США – и результаты далеки от обнадеживающих", – написал аналитик Bloomberg Economics Ник Холлмарк.

На четвертом месте, согласно прогнозу Bloomberg, Бразилия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Британия и Мексика – по 2%. В Германии, Франции, Японии, Индонезии, Кореи Аргентине, Италии, Австралии и Канаде вероятность беспорядков составляет 1%.

Bloomberg Economics проводило анализ на основе методологии, которая разработана Целевой группой по политической нестабильности. Цель – выявить факторы, которые могут сделать страну уязвимой к внутренним распрям.

Состоит модель из двух переменных: политического режима (демократия, автократия или анократия) и меры фракционности, которая использует Индекс нестабильных государств (рассматривает различия между социальными группами, а также внутри институтов и политики).

13 июля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на Путина готовили покушения. Но все попытки оказались неудачными.

О стрельбе рядом с Трампом в гольф-клубе сообщил 15 сентября его штаб. В сообщении было сказано, что политик может находиться в опасности. На следующий день правоохранители идентифицировали вероятного стрелка – он поддерживал Украину.

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