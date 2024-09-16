Bloomberg: Росія в лідерах серед країн G20 за ймовірністю масових протестів

Протести в Росії можуть статися наступного року, пише Bloomberg

Протести у Росії (Фото: varlamov.ru/)

Росія на другому місці серед країн "великої 20-ки" (G20), у яких найбільший ризик політичних протестів у 2025 році. Про це повідомляє Bloomberg Economics, провівши власний аналіз.

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Перше місце серед найбільших економік світу посіла Туреччина з показником імовірних протестів 6%, а на другому місці Росія з показником 4%.

Під час аналізу видання враховувало конфлікти між державою та людьми, а також конфлікти між різними групами суспільства, під час яких загинуло щонайменше 25 осіб.

"Політичне насильство, яке відповідає критеріям моделі, включає повстання групи Вагнера у червні 2023 року в Росії", – пише Bloomberg Economics.

США перебувають, за даними аналізу видання, на третьому місці з імовірністю заворушень 2,9%. Хоч імовірність і низька, але зростає, стверджують аналітики.

Аналітика Bloomberg

США побоюються масових цивільних заворушень після замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа в липні 2024 року та стрілянини 15 вересня.

"Прогнози для рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Проте ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для ризиків, що зростають у США – і результати далекі від обнадійливих", – написав аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк.

На четвертому місці, згідно з прогнозами Bloomberg, Бразилія, Китай, Індія, Саудівська Аравія, Британія та Мексика – по 2%. У Німеччині, Франції, Японії, Індонезії, Кореї, Аргентині, Італії, Австралії та Канаді ймовірність заворушень становить 1%.

Bloomberg Economics проводило аналіз на основі методології, розробленої Цільовою групою з політичної нестабільності. Мета – виявити фактори, які можуть зробити країну вразливою до внутрішніх чвар.

Складається модель із двох змінних: політичного режиму (демократія, автократія чи анократія) та заходи фракційності, яка використовує Індекс нестабільних держав (розглядає різницю між соціальними групами, а також усередині інститутів та політики).

13 липня глава ГУР Кирило Буданов повідомив, що на Путіна готували замахи. Але всі спроби виявилися невдалими.

Про стрілянину поряд із Трампом у гольф-клубі повідомив 15 вересня його штаб. У повідомленні було зазначено, що політик може перебувати у небезпеці. Наступного дня правоохоронці ідентифікували ймовірного стрільця – він підтримував Україну.

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