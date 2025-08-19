Bloomberg: США и Европа готовят гарантии безопасности перед встречей Зеленского с Путиным

Гарантии будут предусматривать укрепление ВСУ без ограничений, которые могла бы требовать Россия в рамках соглашения, сообщили собеседники

Встреча в Белом дома 19 августа (Фото: White house)

Американские и европейские чиновники будут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников, гарантии будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности войск.

"Цель состоит в том, чтобы избежать требования России относительно ограничений численности вооруженных сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны", – сообщили собеседники.