Bloomberg: США и Европа готовят гарантии безопасности перед встречей Зеленского с Путиным
Американские и европейские чиновники будут работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.
По словам собеседников, гарантии будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений, таких как ограничение численности войск.
"Цель состоит в том, чтобы избежать требования России относительно ограничений численности вооруженных сил Украины в рамках будущего соглашения о прекращении войны", – сообщили собеседники.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме.
- Во время встречи Трамп подтвердил, что обсудит с партнерами вариант гарантий безопасности для Украины в формате 5 статьи НАТО.
- Госсекретарь США Марко Рубио после переговоров в Белом доме заявил, что Украина после завершения войны имеет право заключать соглашения о безопасности не только с США и странами Европы.
- Генсекретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что в течение последних нескольких месяцев над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 стран, в частности Япония и Австралия.
