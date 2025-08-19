Bloomberg: США та Європа готуватимуть гарантії безпеки перед зустріччю Зеленського з Путіним

Гарантії передбачатимуть зміцнення ЗСУ без обмежень, які могла б вимагати Росія в межах угоди, повідомили співрозмовники

Американські та європейські посадовці працюватимуть над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

За словами співрозмовників, гарантії будуть зосереджені на зміцненні збройних сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності військ.

"Мета полягає в тому, щоб уникнути вимоги Росії щодо обмежень чисельності збройних сил України в межах майбутньої угоди про припинення війни", – повідомили співрозмовники.