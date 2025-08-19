Bloomberg: США та Європа готуватимуть гарантії безпеки перед зустріччю Зеленського з Путіним
Американські та європейські посадовці працюватимуть над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, які знайомі з цим питанням.
За словами співрозмовників, гарантії будуть зосереджені на зміцненні збройних сил і можливостей України без будь-яких обмежень, таких як обмеження чисельності військ.
"Мета полягає в тому, щоб уникнути вимоги Росії щодо обмежень чисельності збройних сил України в межах майбутньої угоди про припинення війни", – повідомили співрозмовники.
- 18 серпня між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі.
- Під час зустрічі Трамп підтвердив, що обговорить з партнерами варіант гарантій безпеки для України в форматі 5 статті НАТО.
- Держсекретар США Марко Рубіо після переговорів у Білому домі заявив, що Україна після завершення війни має право укладати угоди про безпеку не лише зі США та країнами Європи.
- Генсекретар НАТО Марк Рютте повідомив, що впродовж останніх кількох місяців над концепцією гарантій безпеки для України працює група з 30 країн, зокрема Японія та Австралія.
Коментарі (0)