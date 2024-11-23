Bloomberg: В США раскрыли документ о "политических убийствах" Путина. Сказано и про Ющенко
За отравлением третьего президента Украины Виктора Ющенко может стоять российская разведка. Об этом сказано в меморандуме о целенаправленных убийствах политических противников российского диктатора Владимира Путина, который рассекретила разведка США, передает Bloomberg.
"Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который в 2004 году был отравлен практически смертельно. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка добавила в еду химикат диоксин, когда он был кандидатом в президенты", – сказано в документе.
В отчете от 11 июля 2016 года говорится, что с тех пор, как к власти пришел Путин, Россия начала использовать "политические убийства как формы государственного управления РФ с 1 января 2000 года".
В частности, это касалось политических лидеров бывших стран СССР, которые "считаются угрозой", как в случе с Ющенко. В отчете привели примеры еще нескольких громких убийств.
Согласно оценке американской разведки, первый явный случай "политического убийства" произошел в Катаре в 2004 году. Нескольких российских разведчиков осудили за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева.
Следующий случай – отравление бывшего шпиона России Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Утверждается, что в его чашку зеленого чая добавили радиоактивный полоний-210.
"Москва почти наверняка заказала убийство 2006 года", – сказано в документе.
Также упоминается российский бизнесмен Александр Перепиличный, который, был убит в 2012 году в Великобритании. Утверждается, что его "убрали" при помощи биологического токсина как раз перед тем, как он должен был дать показания о "сети кремлевского налогового мошенничества".
В отчете упомянули и убийство сепаратиста, главаря отряда боевиков "Бэтмен" Александра Беднова в 2015 году. В отчете сказано, что Кремль также стремится устранить "непокорных сепаратистов" в Украине.
Американская разведка пришла к выводу, что у РФ есть возможности устранять людей при помощи "химических и биологических агентов". Также у Кремля есть средства, чтобы отслеживать диссидентов и перебежчиков.
"Разработка химических или биологических агентов с меньшим риском атрибуции может побудить Кремль рассмотреть возможность убийства отдельных лиц", — говорится в документе.
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