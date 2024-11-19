Массовый убийца Брейвик пришел в суд с буквой Z на голове. Просился выйти по УДО – фото

Убийца заявил, что суд не пожалеет о его освобождении

Андерс Брейвик (Фото: ЕРА)

Норвежский неонацист Андерс Беринг Брейвик, которого приговорили к 21 году тюрьмы за убийство 77 человек, пришел в суд с буквой Z на голове. Об этом сообщают Nettavisen и Reuters.

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Этот символ с начала полномасштабного вторжения в Украину используется российскими солдатами как знак поддержки войны.

Брейвик выбрил Z на правой и левой части головы, а в руках держал плакат с "правоэкстремистским посланием". Читаются слова поддержки Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Кроме того, во время речи в суде осужденный назвал российского диктатора Владимира Путина "главным защитником европейцев во всем мире".

Андерс Беринг Брейвик, фото: скрин видео

Осужденный заявил, что его нападения были "необходимы" и попросил суд выпустить его условно-досрочно (УДО). Однако прокурор отметил, что Брейвик не изменил своих идеологических и политических взглядов, а поэтому до сих пор опасен.

Свои преступления Брейвик совершил 22 июля 2011 года. Сначала он взорвал автомобильную бомбу в Осло, в результате чего погибли восемь человек. Позже он застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии на острове Утойя. Большинство погибших были подростками.

Брейвик был осужден на 21 год с минимальным сроком отбывания в 10 лет, но провел за решеткой 13 лет. По истечению минимального периода осужденный имеет право просить об условно-досрочном освобождении.

В обращении к суду Брейвик заявил, что о его освобождении не пожалеют и раскрыл планы на жизнь на свободе.

"Я гарантирую, что вы не пожалеете об этом. Я даю вам последний шанс проявить жалость к крайне правым... Я перееду за границу. К тому же, я могу помогать службе безопасности бороться с правым экстремизмом", – сказал осужденный.

В 2011 году Андерс Брейвик убил 77 человек. Он взорвал бомбу в центре Осло, а затем расстрелял детей в молодежном лагере. Свои действия он объяснил борьбой с исламизацией Европы.

В 2012 году его приговорили к 21 году лишения свободы в одиночной камере.

В 2017 террорист обвинил власти Норвегии в "бесчеловечном наказании". Он подал в суд, который частично выиграл.

9 января Брейвик пожаловался на "бесчеловечное" обращение с ним в тюрьме. Он заявил, что не хочет одиночную камеру.