Масовий вбивця Брейвік прийшов до суду з буквою Z на голові. Просився вийти за УДЗ – фото

Вбивця заявив, що суд не пошкодує про його звільнення

Андерс Брейвік (Фото: ЕРА)

Норвезький неонацист Андерс Берінг Брейвік, якого засудили до 21 року в'язниці за вбивство 77 людей, прийшов у суд із буквою Z на голові. Про це повідомляють Nettavisen і Reuters.

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Цей символ від початку повномасштабного вторгнення в Україну використовується російськими солдатами як знак підтримки війни.

Брейвік поголив Z на правій та лівій частині голови, а в руках тримав плакат із "правоекстремістським посланням". Читаються слова підтримки Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Крім того, під час промови у суді засуджений назвав російського диктатора Володимира Путіна "головним захисником європейців у всьому світі".

Андерс Берінг Брейвік, фото: скрін відео

Засуджений заявив, що його напади були "необхідними" і попросив суд випустити його умовно-достроково (УДЗ). Проте прокурор зазначив, що Брейвік не змінив своїх ідеологічних та політичних поглядів, а тому досі небезпечний.

Свої злочини Брейвік скоїв 22 липня 2011 року. Спочатку він підірвав автомобільну бомбу в Осло, внаслідок чого загинули вісім людей. Пізніше він застрелив 69 людей у молодіжному таборі Лейбористської партії на острові Утойя. Більшість загиблих були підлітками.

Брейвіка було засуджено на 21 рік з мінімальним терміном відбування 10 років, але провів за ґратами 13 років. Після закінчення мінімального періоду засуджений має право просити про умовно-дострокове звільнення.

У зверненні до суду Брейвік заявив, що про його звільнення не пошкодують та розкрив плани на життя на волі.

"Я гарантую, що ви не пошкодуєте про це. Я даю вам останній шанс виявити жалість до вкрай правих... Я переїду за кордон. До того ж я можу допомагати службі безпеки боротися з правим екстремізмом", – сказав засуджений.

У 2011 році Андерс Брейвік убив 77 людей. Він підірвав бомбу в центрі Осло, а потім розстріляв дітей у молодіжному таборі. Свої дії він пояснив боротьбою з ісламізацією Європи.

2012 року його засудили до 21 року позбавлення волі в окремій камері.

У 2017 році терорист звинуватив владу Норвегії в "нелюдському покаранні". Він подав до суду, який частково виграв.

9 січня Брейвік поскаржився на "нелюдське" поводження з ним у в'язниці. Він заявив, що не хоче одиночної камери.