Bloomberg: У США розкрили документ про "політичні вбивства" Путіна. Сказано і про Ющенка

У документі зібрали випадки смертей та замахів на вбивства з 2000 року

Віктор Ющенко (Фото: Facebook)

За отруєнням третього президента України Віктора Ющенка може стояти російська розвідка. Про це сказано у меморандумі про цілеспрямовані вбивства політичних противників російського диктатора Володимира Путіна, який розсекретила розвідка США, передає Bloomberg.

"Ключовим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який у 2004 році був отруєний практично смертельно. Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка додала в їжу хімікат діоксин, коли він був кандидатом у президенти", – йдеться у документі.

У звіті від 11 липня 2016 року йдеться, що відколи до влади прийшов Путін, Росія почала використовувати "політичні вбивства як форми державного управління РФ з 1 січня 2000 року".

Зокрема це стосувалося політичних лідерів колишніх країн СРСР, які "вважаються загрозою", як у випадку з Ющенком. У звіті навели приклади ще кількох гучних убивств.

Згідно з оцінкою американської розвідки, перший випадок "політичного вбивства" стався в Катарі у 2004 році. Декілька російських розвідників засудили за вбивство чеченського лідера Зелімхана Яндарбієва

Наступний випадок – отруєння колишнього шпигуна Росії Олександра Литвиненка у Лондоні у 2006 році. Стверджується, що до його чашки зеленого чаю додали радіоактивний полоній-210.

"Москва майже напевно замовила вбивство 2006 року", – сказано у документі.

Також згадується російський бізнесмен Олександр Перепиличний, який був убитий у 2012 році у Великій Британії. Стверджується, що його "прибрали" за допомогою біологічного токсину якраз перед тим, як він мав дати свідчення про "мережу кремлівського податкового шахрайства".

У звіті згадали й вбивство сепаратиста, ватажка загону бойовиків "Бетмен" Олександра Беднова у 2015 році. У звіті сказано, що Кремль також прагне усунути "непокірних сепаратистів" в Україні.

Американська розвідка дійшла висновку, що РФ має можливість усувати людей за допомогою "хімічних і біологічних агентів". Також Кремль має засоби, щоб відстежувати дисидентів і перебіжчиків.

"Розробка хімічних або біологічних агентів із меншим ризиком атрибуції може спонукати Кремль розглянути можливість вбивства окремих осіб", – йдеться у документі.