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Боевики до сих пор не вернули тело тело погибшего офицера "Альфы"

Боевики до сих пор не вернули тело тело погибшего офицера "Альфы" - Фото
Дмитрий Каплунов (слева) и Денис Волочаев (Фото: facebook.com/pasha.k.kashchuk)
06.12.2019, 18:22

Переговоры несколько раз срывались

Боевики так называемой ДНР до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа", подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. 

СБУ отмечает, что несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к боевикам ДНР о передаче тела военнослужащего. 

"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями ДНР, но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", - говорится в сообщении.

  • В ночь с 30 ноября на 1 декабря группа спецназа управления "Альфа" СБУ выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. При переходе группы после успешного выполнения задач произошел подрыв на мине, Каплунов погиб на месте. Его тело пришлось временно оставить в "серой зоне", и его забрали боевики
  • 4 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

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боевики "ДНР" дмитрий каплунов Альфа
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