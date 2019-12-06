Боевики до сих пор не вернули тело тело погибшего офицера "Альфы"

Боевики так называемой ДНР до сих пор не вернули тело погибшего сотрудника спецподразделения "Альфа", подполковника Дмитрия Каплунова. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ отмечает, что несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к боевикам ДНР о передаче тела военнослужащего.
"Наша страна соглашалась на все условия, выдвинутые представителями ДНР, но тело Дмитрия сих пор не возвращено. Нормы христианской морали требуют соблюдения ее принципов и право достойно похоронить воина, который выполнял свой долг", - говорится в сообщении.
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