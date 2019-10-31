Богдан: Боитесь нарушить регламент – поменяйте его

Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)

Глава Офиса президента Андрей Богдан, считает, что Регламент Верховной Рады необходимо менять, если он мешает эффективной, в его понимании, работе правительства. Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.

"Если вы не хотите нарушать регламент, потому что боитесь какой-то ответственности, тогда меняйте регламент и принимайте решения, принимайте постановления, принимайте законы", - заявил Богдан.

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Глава офиса президента уточнил, что он имеет в виду прежде всего "репутационную, а не уголовную ответсвенность". По словам Богдана, члены Кабмина придерживаются регламента, поскольку хотят "слишком понравится Фейсбуку", а от того динамика их работы "неудовлетворительна".

"Если в большинстве случаев чиновники в прошлом не были заинтересованы в принятии решений, то регламенты прописаны именно таким образом, чтобы бумаги где-то тонули, исчезали, а ответа так и не находилось. Поэтому при желании придерживаться этих регламентов мы никогда не сможем никаких изменений провести", - объяснил глава ОП.

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