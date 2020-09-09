Богдан о Баканове: 20 раз говорил Зеленскому, что глава СБУ не должен отдыхать за рубежом

Экс-глава ОП считает, что Иван Баканов "не на своем месте"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сказал, что неоднократно просил президента Владимира Зеленского запретить главе СБУ Ивану Баканову ездить за границу, потому что он может попасть в зависимость от спецслужб других государств. Об этом Богдан сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Я Владимиру Александровичу говорил 20 раз, не потому что, он мне нравится или не нравится, но глава СБУ не летает за рубеж, вообще не летает, не ездит отдыхать. Потому что если его украдут, подсыпят наркотики, подложат какую-то свинью или свина. Если что-то случится, он станет зависим от профессиональных спецслужб других стран", - сказал бывший глава ОП.

По мнению Богдана, "есть правила дипломатии и спецслужб", но команда Зеленского их не знает.

В целом экс-глава ОП считает, что Баканов не должен занимать пост главы СБУ.

"Иван Геннадьевич не на своем месте... Это безопасность страны. Они занимаются всем, чем хочешь, только не безопасностью", - сказал Богдан.

22 мая 2019 г Зеленский назначил своего друга детства и руководителя Квартала 95 Ивана Баканова сначала первым заместителем главы Службы безопасности Украины, а затем главой СБУ.

Вадим Ребрина

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