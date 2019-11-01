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Богдан объяснил, почему не опубликуют запись разговора с Трампом

Богдан объяснил, почему не опубликуют запись разговора с Трампом - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)
01.11.2019, 11:17

По словам главы Офиса президента, у него нет на это полномочий

Глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на запрос о публикации стенограммы разговора президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщил в Facebook, автор запроса - депутат фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Богдан объяснил, что должностные лица обязаны действовать исключительно в рамках предусмотренных законом полномочий. Он подчеркнул, что публикация стенограмм разговоров официальных лиц не предусмотрена законодательством.

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Справка. В конце сентября Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между Зеленским и Трампом. В нем Зеленский согласился рассмотреть вопрос расследования дела Хантера Байдена по просьбе Трампа.

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Фото: Олексій Гончаренко/Facebook

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