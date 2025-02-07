Бойцы Нацгвардии пленили шестерых оккупантов на Покровском направлении – видео
Бойцы Нацгвардии пленили шестерых российских солдат на Покровском направлении. Об этом сообщили в 3-й бригаде оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии.
Отмечается, что враг пытался штурмовать позиции украинских военных группой из пяти человек. Однако российские солдаты попали под плотный огонь нацгвардейцев и укрылись в частном доме.
Продолжать бой оккупанты не смогли, как и отступить, поэтому добровольно сдались в плен.
Еще один россиянин – единственный, кто выжил из другой штурмовой группы. Отмечается, что шестеро суток он ходил между домами, а когда понял, что помощи ждать нет смысла, решил также сдаться в плен.
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