Бойцы Нацгвардии пленили шестерых оккупантов на Покровском направлении – видео
Бойцы Нацгвардии (Фото: facebook.com/ngu3017)

Бойцы Нацгвардии пленили шестерых российских солдат на Покровском направлении. Об этом сообщили в 3-й бригаде оперативного назначения "Спартан" Нацгвардии.

Отмечается, что враг пытался штурмовать позиции украинских военных группой из пяти человек. Однако российские солдаты попали под плотный огонь нацгвардейцев и укрылись в частном доме.

Продолжать бой оккупанты не смогли, как и отступить, поэтому добровольно сдались в плен.

Еще один россиянин – единственный, кто выжил из другой штурмовой группы. Отмечается, что шестеро суток он ходил между домами, а когда понял, что помощи ждать нет смысла, решил также сдаться в плен.

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