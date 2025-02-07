Бійці Нацгвардії полонили шістьох окупантів на Покровському напрямку – відео
Бійці Нацгвардії (Фото: facebook.com/ngu3017)

Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох російських солдатів на Покровському напрямку. Про це повідомили у 3-й бригади оперативного призначення "Спартан" Нацгвардії.

Зазначається, що ворог намагався штурмувати позиції українських військових групою з п'яти осіб. Однак російські солдати потрапили під щільний вогонь нацгвардійців та укрилися в приватному будинку.

Продовжувати бій окупанти не змогли, як і відступити, тому добровільно здалися у полон.

Ще один росіянин – єдиний, хто вижив з іншої штурмової групи. Зазначається, що він шість діб ходив між будинками, а коли зрозумів, що допомоги чекати немає сенсу, вирішив також здатися у полон.

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