"Большая территория". Резников: Россия не сможет уничтожить всю Украину ядерным оружием
04.09.2023, 12:31
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не сможет уничтожить всю Украину ядерным оружием. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
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По его словам, не существует ядерного оружия, способного уничтожить страну с такой большой территорией, как Украина.
Он отметил, что существуют вопросы относительно состояния ядерного арсенала россиян, так как последнее испытание было в 1998 году на полигоне в Казахстане.
"Ни одна ядерная бомба не справится с сопротивлением украинцев. Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население — Харьковская область, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же с вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют", — сказал Резников.
Глава ведомства подчеркнул, что в Украине подрастают поколения, для которых россияне являются врагами на десятилетия.
- 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
- 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России.
- 1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.
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