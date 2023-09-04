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"Большая территория". Резников: Россия не сможет уничтожить всю Украину ядерным оружием

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 12:31
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия не сможет уничтожить всю Украину ядерным оружием. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

По его словам, не существует ядерного оружия, способного уничтожить страну с такой большой территорией, как Украина.
Он отметил, что существуют вопросы относительно состояния ядерного арсенала россиян, так как последнее испытание было в 1998 году на полигоне в Казахстане. 

"Ни одна ядерная бомба не справится с сопротивлением украинцев. Смотрите, те преступления, которые они совершили на востоке Украины и на юге, где преимущественно жило русскоязычное население — Харьковская область, Волноваха, Мариуполь, там большинство людей говорили по-русски, мы же  с вами это знаем, они их ненавидят, они сопротивляются, ребята воюют", — сказал Резников.

Глава ведомства подчеркнул, что в Украине подрастают поколения, для которых россияне являются врагами на десятилетия. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, якобы в ответ на планы Великобритании предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • 9 июня Путин заявил, что РФ разместит ядерное оружие в Беларуси в июле, когда будут готовы хранилища для него, писало Reuters.
  • 14 июня Лукашенко заявил, что Беларусь уже якобы начала получать первое тактическое ядерное оружие из России. 
  • 1 июля генерал ВСУ Наев заявил, что Украина пока не фиксировала перемещений ядерного оружия в Беларуси.

Читайте также: Буданов о ядерном оружии в Беларуси: Это геополитическая игра, первые боеголовки уже там 

Дмитрий Гриниченко
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