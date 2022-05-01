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Больше холодильников для трупов и меньше техники для парада: Зеленский о планах РФ в войне

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 00:16
Больше холодильников для трупов и меньше техники для парада: Зеленский о планах РФ в войне - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот из видеозаписи)

Российские оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак против украинских воинов на востоке страны. При этом сами россияне несут больше потери, готовят новые холодильники для трупов, а на парад 9 мая выведут меньше военной техники. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что оккупанты нагнали подкрепление в Харьковскую область, пытаются усилить давление на Донбассе.

"Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 000 солдат. Но не останавливаются. Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям", – сказал Зеленский.

По его словам, в те время подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей – со слабой мотивацией и слабым боевым опытом, просто чтобы добрать нужное количество.

"Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", – сказал Зеленский.

Он напомнил об уничтожении украинскими силами более 1000 российских танков, почти 200 самолетов, почти 2500 бронемашин. Однако, отметил президент, у оккупантов еще есть техника в запасах и ракеты для ударов по Украине.

"Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский 9 мая парад
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