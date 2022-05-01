Больше холодильников для трупов и меньше техники для парада: Зеленский о планах РФ в войне

Российские оккупанты собирают дополнительные силы для новых атак против украинских воинов на востоке страны. При этом сами россияне несут больше потери, готовят новые холодильники для трупов, а на парад 9 мая выведут меньше военной техники. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский отметил, что оккупанты нагнали подкрепление в Харьковскую область, пытаются усилить давление на Донбассе.

"Они потеряли в боях этой бессмысленной для России войны уже более 23 000 солдат. Но не останавливаются. Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям", – сказал Зеленский.

По его словам, в те время подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей – со слабой мотивацией и слабым боевым опытом, просто чтобы добрать нужное количество.

"Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые "плановые" потери ожидаются генералами", – сказал Зеленский.

Он напомнил об уничтожении украинскими силами более 1000 российских танков, почти 200 самолетов, почти 2500 бронемашин. Однако, отметил президент, у оккупантов еще есть техника в запасах и ракеты для ударов по Украине.

"Но война уже ослабила Россию так, что они вынуждены планировать даже меньшее количество военной техники для участия в параде в Москве", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский – российским солдатам: Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.