Больше Patriot: Нидерланды тоже передают Украине передовую систему ПВО – Рютте

Нидерланды направят Украине систему ПРО Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте, распространенное информагентством ANP.

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Как утверждает ANP, Рютте в беседе с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сказал, что Нидерланды будут участвовать в инициативе США и Германии по передаче Украине систем Patriot.

Рютте также сказал, что уже обсуждал это с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.

СПРАВКА. Комплексы Patriot . Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.

Сергій Бережний

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