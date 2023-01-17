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Больше Patriot: Нидерланды тоже передают Украине передовую систему ПВО – Рютте

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 21:30
Больше Patriot: Нидерланды тоже передают Украине передовую систему ПВО – Рютте - Фото
Марк Рютте и Джо Байден (Фото - EPA)

Нидерланды направят Украине систему ПРО Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте, распространенное информагентством ANP.

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Как утверждает ANP, Рютте в беседе с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне сказал, что Нидерланды будут участвовать в инициативе США и Германии по передаче Украине систем Patriot.

Рютте также сказал, что уже обсуждал это с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы Patriot.

СПРАВКА. Комплексы Patriot разработаны компанией Raytheon, впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и состоит на вооружении более 10 стран, в частности США, Израиля, Германии, Испании. Его роль – защищать от воздушных и ракетных угроз в составе интегрированной системы ПВО. В зависимости от модификации этот комплекс ПВО способен прикрывать радиус 100+ км, а баллистические ракеты – сбивать в зоне 15-20 км. Максимальная высота – 20+ км, скорость – 5000 км/ч.
Сергій Бережний
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система ПВО Patriot война нидерланды марк рютте военная помощь
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