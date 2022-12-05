Большинство населения Бахмута уехало из города. Там нет ни света, ни газа – ОВА

Большинство населения Бахмута, ставшего главной целью для российской оккупационной армии, уехало из города. Сейчас там нет ни света, ни газа, рассказал в эфире единого телемарафона глава обладминистрации Павел Кириленко.

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"Люди в Бахмуте – большинство уехали, эвакуировались, потому что это прямая угроза жизни и здоровью. Если по количеству, то сейчас там около 12 000 жителей. Это в городе с численностью 81 000 по состоянию на 24 февраля текущего года", – рассказал он.

Для тех, кто решил остаться, местные власти приобрели генераторы, дрова и другие средства отопления.

"Конечно, электроснабжение, газоснабжение просто невозможно восстановить – если идет восстановление электроснабжения, враг умышленно бьет по линиям электросетей для того, чтобы не было электропитания. Но альтернативные источники от генераторов до дров, альтернативных видов отопления, они закуплены из местного бюджета, также есть соответствующая государственная субвенция", – рассказал Кириленко.

Андрій Водяний

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