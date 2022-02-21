Большинство украинцев верят, что Украина сможет защититься при вторжении России – опрос

Большинство украинцев высказали мнение, что Украина сможет защититься в случае нового вторжения России – самостоятельно или с помощью союзников. Об этом говорится в опросе центра социальных и маркетинговых исследований Социс.

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LIGA.net обратилась в Социс с просьбой назвать заказчика опроса. На момент публикации ответ не получен.

Социологи спросили у респондентов: если полномасштабное вторжение России все же произойдет, как вы думаете, Украина сможет выстоять?

→ Украина сможет защититься с помощью Запада – 41,5%;

→ Украина сможет защитить себя – 33,4%;

→ у Украины нет шанса выстоять – 14,8%;

→ не знаю – 10,5%.

У украинцев спросили, считают ли они вероятным новое вторжение в ближайшем будущем?

34,7% считают маловероятным, 20,7% верят, что его не будет, 26,1% допускают, что возможно, 8,9% полагают, что вторжение с большой вероятностью произойдет.

Граждане, которые приняли участие в опросе, высказали мнение о действиях Украины, которые нужно предпринять на фоне угрозы нового вторжения России.

71,9% считают необходимой борьбу дипломатическими методами, 11,4% предлагают искать компромисс, 10,4% предлагают бороться военным путем, 6,4% затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewing) с 11 по 16 февраля 2022 года среди 200 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.

Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.

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Яна Катасонова

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