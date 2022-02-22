Большинство украинцев выступили против даже малейших уступок России – опрос Деминициатив

В случае нового вторжения России в Украину большинство украинцев выступают против любых уступок режиму Кремля, даже если Москва пообещает прекратить вооруженную агрессию. Об этом сказано в результатах совместного исследования фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центра политической социологии.

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В фонде сообщили LIGA.net, что у опроса есть частный заказчик, который пожелал остаться анонимным.

Отвечая на вопрос социологов "Поддержали бы вы шаги навстречу России?", 43% украинцев сказали, что выступают против любых уступок Москве. Такую позицию разделяет большинство респондентов всех возрастов.

Аналогичные результаты опроса и в регионах: местное население в областях – на западе (55%), на юге (40%), на востоке (29%), в центре (45%) – не готово поддержать уступки украинской власти России для достижения мира. Исключение – Донбасс, где 52% опрошенных считают, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО ради мира с Россией.

Исследователи поинтересовались у респондентов, кто ответственен за угрозу нового вторжения России в Украину. Абсолютное большинство украинцев – 61% – высказали мнение, что в угрозе войны виновен режим Кремля. Мнение разделяют респонденты во всех областях. Руководство Украины виновным считают четверть опрошенных.

Социологи проанализировали мнение русскоязычных украинцев – 44% респондентов считают, что Россия несет ответственность за угрозу войны и напряженность в мире.

Общенациональное исследование проводилось с 1 по 1 февраля 2022 года среди 2001 совершеннолетнего по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.

Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.

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Яна Катасонова

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