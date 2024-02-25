Борис Джонсон считает, что Украина вернет Крым. Говорит: Путин там очень уязвим
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина сможет легко забрать назад временно оккупированный Крым, поскольку российский диктатор Владимир Путин там "очень уязвим". Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде.
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"Очевидно, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пытаться. Поэтому думали: попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально", – – сказал Джонсон.
Во-вторых, "Путин очень уязвим в Крыму", добавил он.
"И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ. Поэтому я соглашаюсь: действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", – сказал экс-премьер Британии.
Он отметил, что когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ – "то у Крыма будет очень интересные перспективы".
- 20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.
- 30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.
- Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.
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