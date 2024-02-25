Борис Джонсон считает, что Украина вернет Крым. Говорит: Путин там очень уязвим

Он подчеркнул, что когда у Украины будет больше снарядов большой дальности

Борис Джонсон (Фото: ОП)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Украина сможет легко забрать назад временно оккупированный Крым, поскольку российский диктатор Владимир Путин там "очень уязвим". Такое мнение он высказал в интервью Европейской правде.

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"Очевидно, раньше все думали, что Путин никогда не отдаст Крым. Мол, не стоит даже пытаться. Поэтому думали: попробуем помочь Украине отвоевать сухопутный мост. Но сейчас люди говорят себе: во-первых, это возможно! Вернуть Крым реально", – – сказал Джонсон.

Во-вторых, "Путин очень уязвим в Крыму", добавил он.

"И если вы посмотрите на инфраструктуру, логистику, там есть большие возможности для ВСУ. Поэтому я соглашаюсь: действительно произошли изменения в том, как люди думают о Крыме", – сказал экс-премьер Британии.

Он отметил, что когда у Украины будет больше снарядов большой дальности, больше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и всего, что нужно ВСУ – "то у Крыма будет очень интересные перспективы".

20 января начальник ГУР Кирилл Буданов пообещал продолжение ударов Сил обороны по временно оккупированному Крыму.

30 января Стратком ВСУ сообщил, что украинские защитники успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму.

Буданов "хочет верить", что незаконно построенный оккупантами Крымский мост перестанет существовать уже в 2024 году. По его мнению, это не станет трагедией для российского диктатора Владимира Путина.

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