Борис Джонсон вважає, що Україна поверне Крим. Каже: Путін там дуже вразливий
Борис Джонсон (Фото: ОП)

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Україна зможе легко забрати назад тимчасово окупований Крим, оскільки російський диктатор Володимир Путін там "дуже вразливий". Таку думку він висловив у інтерв'ю Європейській правді.

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"Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. Тому думали: спробуймо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст. Але зараз люди кажуть собі: по-перше, це можливо! Повернути Крим реально", – сказав Джонсон.

По-друге, "Путін дуже вразливий у Криму", додав він.

"І якщо ви подивитеся на інфраструктуру, логістику, там є великі можливості для ЗСУ. Тому я погоджуюся: дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", – сказав експрем'єр Британії.

Він наголосив, що коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ, "то Крим матиме дуже цікаві перспективи".

  • 20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.
  • 30 січня Стратком ВСУ повідомив, що українські захисники успішно уразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.
  • Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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