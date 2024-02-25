Борис Джонсон вважає, що Україна поверне Крим. Каже: Путін там дуже вразливий

Він наголосив, що коли в України буде більше снарядів великої дальності

Борис Джонсон (Фото: ОП)

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Україна зможе легко забрати назад тимчасово окупований Крим, оскільки російський диктатор Володимир Путін там "дуже вразливий". Таку думку він висловив у інтерв'ю Європейській правді.

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"Очевидно, раніше всі думали, що Путін ніколи не віддасть Крим. Мовляв, не варто навіть намагатися. Тому думали: спробуймо допомогти Україні відвоювати сухопутний міст. Але зараз люди кажуть собі: по-перше, це можливо! Повернути Крим реально", – сказав Джонсон.

По-друге, "Путін дуже вразливий у Криму", додав він.

"І якщо ви подивитеся на інфраструктуру, логістику, там є великі можливості для ЗСУ. Тому я погоджуюся: дійсно відбулися зміни в тому, як люди думають про Крим", – сказав експрем'єр Британії.

Він наголосив, що коли в України буде більше снарядів великої дальності, більше HIMARS, ATACMS, Storm Shadow та всього, що потрібне ЗСУ, "то Крим матиме дуже цікаві перспективи".

20 січня начальник ГУР Кирило Буданов пообіцяв продовження ударів Сил оборони по тимчасово окупованому Криму.

30 січня Стратком ВСУ повідомив, що українські захисники успішно уразили станцію радіолокації російської системи протиповітряної оборони поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

Буданов "хоче вірити", що незаконно збудований окупантами Кримський міст перестане існувати вже 2024 року. На його думку, це не стане трагедією для російського диктатора Володимира Путіна.

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