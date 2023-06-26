Боррель: Бунт Вагнера показывает, что война Москвы в Украине расшатывает российскую власть

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза заявил, что "прекращенный мятеж группы Вагнера свидетельствует о том, что война Москвы в Украине раскалывает российскую власть". Его цитирует AFP.

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"То, что произошло в эти выходные, показывает, что война против Украины раскалывает российскую власть и влияет на ее политическую систему", – сказал он.

Боррель подчеркнул, что нестабильность в государстве, владеющем ядерным оружием, – это "не очень хорошо".

Глава евродипломатии также добавил, что "российская военная мощь дала трещину", а "монстр, созданный Путиным в лице Вагнера, кусает своего создателя".

В завершении он акцентировал на необходимости дальнейшей поддержки Украины на поле боя.

24 июня главарь ПИК Вагнера Евгений Пригожин заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

Вечером 25 июня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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