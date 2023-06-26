Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявив, що "припинений заколот групи Вагнера свідчить про те, що війна Москви в Україні розколює російську владу". Його цитує AFP.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Те, що сталося цими вихідними, показує, що війна проти України розколює російську владу і впливає на її політичну систему", – сказав він.

Боррель наголосив, що нестабільність у державі, що володіє ядерною зброєю, – це "не дуже добре".

Глава євродипломатії також додав, що "російська військова міць дала тріщину", а "монстр, створений Путіним в особі Вагнера, кусає свого творця".

У завершенні він наголосив на необхідності подальшої підтримки України на полі бою.

24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.

Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Читайте також: Розвідка США знала про плани Пригожина бунтувати, але не очікувала такої швидкості – CNN

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.