Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу
Глава євродипломатії Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявив, що "припинений заколот групи Вагнера свідчить про те, що війна Москви в Україні розколює російську владу". Його цитує AFP.
"Те, що сталося цими вихідними, показує, що війна проти України розколює російську владу і впливає на її політичну систему", – сказав він.
Боррель наголосив, що нестабільність у державі, що володіє ядерною зброєю, – це "не дуже добре".
Глава євродипломатії також додав, що "російська військова міць дала тріщину", а "монстр, створений Путіним в особі Вагнера, кусає свого творця".
У завершенні він наголосив на необхідності подальшої підтримки України на полі бою.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.
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