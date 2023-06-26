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Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу

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26.06.2023, 10:24
Боррель: Бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу - Фото
Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Глава євродипломатії Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу заявив, що "припинений заколот групи Вагнера свідчить про те, що війна Москви в Україні розколює російську владу". Його цитує AFP.

"Те, що сталося цими вихідними, показує, що війна проти України розколює російську владу і впливає на її політичну систему", – сказав він.

Боррель наголосив, що нестабільність у державі, що володіє ядерною зброєю, – це "не дуже добре".

Глава євродипломатії також додав, що "російська військова міць дала тріщину", а "монстр, створений Путіним в особі Вагнера, кусає свого творця".

У завершенні він наголосив на необхідності подальшої підтримки України на полі бою.

  • 24 червня ватажок ПВК Вагнера Євгеній Пригожин заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • Увечері 25 червня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Читайте також: Розвідка США знала про плани Пригожина бунтувати, але не очікувала такої швидкості – CNN

Мілана Головань
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війнаЖозеп БоррельВагнерєвгеній пригожинрозкол
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