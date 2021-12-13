Боррель: Любая агрессия против Украины будет иметь высокую экономическую цену для России

Любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и высокую экономическую цену для России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Reuters.

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Как заявил глава дипломатии после заседания глав МИД членов Евросоюза в Брюсселе, министры иностранных дел стран ЕС согласились, что любая агрессия России против Украины повлечет за собой экономические санкции против Москвы.

"Европейский Союз един в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Боррель.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и США Джо Байдена на фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину. Белый дом заявил, что готов на решительные экономические и другие меры в случае военной эскалации России. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. 9 декабря Байден рассказал Зеленскому о переговорах с Путиным. Свои версии разговора объявили Банковая и Белый дом.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил глубокую обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

Александр Матвиенко

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