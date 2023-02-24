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Бой с российской ДРГ в 03:40 и первый погибший воин – глава ГПСУ о начале большой войны

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24.02.2023, 13:58
Бой с российской ДРГ в 03:40 и первый погибший воин – глава ГПСУ о начале большой войны - Фото
Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба СНБО)

Полномасштабное российское вторжение началось не в четыре утра, как многие считают, а раньше – в 03:40. Тогда российская диверсионно-разведывательная группа атаковала пост украинских пограничников, погиб первый украинский воин. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью Украинской правде.

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"Все считают, что вторжение началось в четыре часа. Это не очень корректно. Вторжение началось в 03:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Меловский район <…> Это мой отряд. Населенный пункт Зориновка. Там ДРГ российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу мы имели первого погибшего воина в этой полномасштабной агрессии", – сказал Дейнеко.

Он отметил, что около 04:00 он доложил тогдашнему министру внутренних дел Денису Монастырскому, погибшему в январе 2023-го, о том, что на трех направлениях пограничники уже ведут бои, что надвигаются колонны.

"Я так понял, что он уже докладывает президенту. Лично Зеленскому я отправил sms в 05:17, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", – рассказал глава ГПСУ.

Он нашел в телефоне и процитировал это сообщение: "Доброе утро, уважаемый господин президент. Позвольте доложить. Это полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. Также "Грады" бьют из Крыма. На данный момент пять раненых. Мои подразделения занимают позиции".

Дейнеко подчеркнул, что доложил президенту, что это не провокация – это действительно полномасштабное вторжение.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война гпсу вторжение Сергей Дейнеко
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