Бой с российской ДРГ в 03:40 и первый погибший воин – глава ГПСУ о начале большой войны

Полномасштабное российское вторжение началось не в четыре утра, как многие считают, а раньше – в 03:40. Тогда российская диверсионно-разведывательная группа атаковала пост украинских пограничников, погиб первый украинский воин. Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в интервью Украинской правде.

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"Все считают, что вторжение началось в четыре часа. Это не очень корректно. Вторжение началось в 03:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Меловский район <…> Это мой отряд. Населенный пункт Зориновка. Там ДРГ российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу мы имели первого погибшего воина в этой полномасштабной агрессии", – сказал Дейнеко.

Он отметил, что около 04:00 он доложил тогдашнему министру внутренних дел Денису Монастырскому, погибшему в январе 2023-го, о том, что на трех направлениях пограничники уже ведут бои, что надвигаются колонны.

"Я так понял, что он уже докладывает президенту. Лично Зеленскому я отправил sms в 05:17, когда уже практически по всей государственной границе шло вторжение", – рассказал глава ГПСУ.

Он нашел в телефоне и процитировал это сообщение: "Доброе утро, уважаемый господин президент. Позвольте доложить. Это полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. Также "Грады" бьют из Крыма. На данный момент пять раненых. Мои подразделения занимают позиции".

Дейнеко подчеркнул, что доложил президенту, что это не провокация – это действительно полномасштабное вторжение.

По словам Зеленского, до 24 февраля 2022 года он считал, что россияне все же не решатся на полномасштабное вторжение, однако государство готовилось к этому, и военные и все необходимые бумаги были подготовлены заранее.

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Оксана Житнюк

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