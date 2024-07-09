Бойцы ВСУ в окружении 70 дней удерживали позицию без ротации – 225 штурмбат

Позиция осталась под контролем ВСУ, путь к ней разблокирован

Фото: Facebook 225 ОШБ

Украинские защитники из сводной группы бойцов 225 отдельного штурмового 223 батальона морской пехоты 70 дней удерживали свою позицию в окружении в круговой обороне. Об этом сообщили в Facebook батальона.

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Сводная группа защитников 70 дней находилась на позиции в окружении и без ротации, говорится в сообщении.

В батальоне объяснили: операция по пробитию логистического пути к защитникам продолжалась более двух месяцев – пока другие военные пытались освободить путь, бойцы держали круговую оборону, круглосуточно отражая атаки россиян.

При этом единственным путем снабжения бойцов в окружении остались беспилотники – ими доставлялся боекомплект, еда и вода, отметили в ОШБ.

"Несмотря на ранения и постоянное давление со стороны врага, бойцы удержали позицию и при первой возможности были выведены на ротацию. Позиция наша, путь разблокирован", – заключают военные.

В 225 ОШБ не уточняют, где произошло событие, однако, согласно последним сообщениям, это соединение выполняло боевые задания в районе Часова Яра в Донецкой области.

В июне в Волчанске Харьковской области украинский морпех из 501 отдельного батальона в рукопашном поединке одолел российского оккупанта холодным оружием.

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