Бійці ЗСУ в оточенні 70 днів утримували позицію без ротації – 225 штурмбат

Позиція залишилася під контролем ЗСУ, шлях до неї розблоковано

Фото: Facebook 225 ОШБ

Українські захисники зі зведеної групи бійців 225 окремого штурмового 223 батальйону морської піхоти 70 днів утримували свою позицію в оточенні у круговій обороні. Про це повідомили у Facebook батальйону.

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Зведена група захисників 70 днів перебувала на позиції в оточенні та без ротації, йдеться у дописі.

У батальйоні пояснили: операція з пробиття логістичного шляху до захисників тривала понад два місяці – поки інші військові намагалися звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки росіян.

Водночас єдиним шляхом постачання для бійців в оточенні залишилися безпілотники – ними доставлявся боєкомплект, їжа та вода, зазначили в ОШБ.

"Попри поранення та постійний тиск із боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано", – підсумовують військові.

У 225 ОШБ не уточнюють, де саме відбулася подія, проте, згідно з останніми дописами, це з'єднання виконувало бойові завдання у районі Часового Яру у Донецькій області.

У червні у Вовчанську на Харківщині український морпіх із 501 окремого батальйону у рукопашному двобої здолав російського окупанта холодною зброєю.

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