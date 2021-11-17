На официальной Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины появилась информация, что бригаду перебрасывают на западную границу.

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"Наши подразделения отправляются на запад, чтобы защитить границы нашего государства. Ситуация контролируемая, работаем вместе с пограничниками и сделаем все, чтобы украинские границы оставались неприкосновенными", – сказано в сообщении.

Пресс-служба Национальной гвардии подтвердила, что дополнительные силы МВД задействованы согласно решению СНБО на направлениях возможного перемещения незаконных мигрантов из Белоруси.

Командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан также сообщил, что для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии намерены использовать беспилотники.

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Сергей Бережной

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