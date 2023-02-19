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Британия: Использование аэростатов – новая тактика российских захватчиков в Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 10:15
Британия: Использование аэростатов – новая тактика российских захватчиков в Украине - Фото
Фото: Defense Express

Использование воздушных шаров с отражателями – новая тактика российских захватчиков в Украине. Об этом говорится в отчете британской разведке утром 19 февраля.

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Британцы напомнили, что 12 февраля Вооруженные Силы Украины сообщили об обнаружении аэростатов над восточной частью Днепропетровской области, а 15 февраля несколько воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями заметили над Киевом. Украинские официальные лица сообщили, что они сбили не менее шести из них.

"Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах ПВО и принуждение украинцев к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов", – говорится в отчете британской разведки.

В Британии предположили, что 14 февраля объект в форме воздушного шара, обнаружение которого над Молдовой привело к закрытию воздушного пространства на несколько часов, был российским аэростатом, дрейфовавшим из воздушного пространства Украины.

  • 12 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты применяют для ведения разведки не только беспилотники, но и аэростаты с уголковыми отражателями. 
  • 14 февраля в воздушном пространстве Украины снова зафиксировали воздушные шары с отражателями. 
  • 15 февраля воздушные шары летали над Киевской областью.

Читайте также: Нет, это не НЛО. Россия и Китай запускают аэростаты: что это и почему не работает

Наталія Медведєва
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война британская разведка аэростат
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