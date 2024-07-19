Британия может позволить бить по РФ Storm Shadow, но поражать цели не поможет – Минобороны

Ранее премьер страны заявлял, что Украина может использовать ракеты для ударов – это привело к противоречивой риторике

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Британия не поможет Украине поражать цели в России, однако может позволить использовать соответствующий тип оружия для таких атак. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, цитирует The Guardian.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Хили не исключил, что удовлетворит просьбу президента Владимира Зеленского об использовании ракет Storm Shadow, но акцентировал, что Британия не будет участвовать ни в каких таких атаках.

"Мы предоставляем оружие Украине для защиты своей суверенной страны. И это не мешает им поражать цели в России, но это должны делать украинцы", – пояснил он.

12 июля британский политолог Тарас Кузьо в комментарии LIGA.net акцентировал, что Вооруженные силы Британии находятся под контролем политиков, а решение об использовании оружия зависит от премьер-министра и правительства, а не военных.

10 июля Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Тогда он согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.

Потом издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Минобороны Великобритании написало, что страна не позволяет Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России.

Собеседник издания акцентировал, что ситуация "более нюансированная", чем предполагал президент Зеленский. Также он отметил, что разрешение на запуск стратегической ракеты на территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Британия.

Читайте также: У Британии противоречия относительно Storm Shadow. Политолог Кузьо: Решать не военным