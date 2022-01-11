Британия на Совете НАТО-Россия напомнит Москве о последствиях за новое вторжение в Украину

Великобритания и ее союзники в среду, 12 января, на Совете НАТО–Россия заявят Москве, что наращивание войск вокруг Украины неприемлемо, а новое вторжение станет стратегической ошибкой. Об этом говорится в заявлении британского МИД, сделанном после переговоров США и РФ в Женеве 10 января.

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"Любое военное вторжение в Украину было бы большой стратегической ошибкой с серьезными последствиями. Россия должна прекратить акты агрессии и пойти по пути дипломатии", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "будут требовать от России выполнения обязательств, принятых в Хельсинки, Будапеште и Минске".

В МИД подчеркнули, что Британия и ее союзники не согласятся с "кампанией по подрыву демократических соседей" РФ.

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Александр Матвиенко

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