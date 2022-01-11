UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия на Совете НАТО-Россия напомнит Москве о последствиях за новое вторжение в Украину

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 09:54
Британия на Совете НАТО-Россия напомнит Москве о последствиях за новое вторжение в Украину - Фото
Глава МИД Британии Лиз Трасс (Фото – EPA)

Великобритания и ее союзники в среду, 12 января, на Совете НАТО–Россия заявят Москве, что наращивание войск вокруг Украины неприемлемо, а новое вторжение станет стратегической ошибкой. Об этом говорится в заявлении британского МИД, сделанном после переговоров США и РФ в Женеве 10 января.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Любое военное вторжение в Украину было бы большой стратегической ошибкой с серьезными последствиями. Россия должна прекратить акты агрессии и пойти по пути дипломатии", – говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "будут требовать от России выполнения обязательств, принятых в Хельсинки, Будапеште и Минске".

В МИД подчеркнули, что Британия и ее союзники не согласятся с "кампанией по подрыву демократических соседей" РФ.

Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ в Женеве

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Великобритания геополитика нато переговоры вторжение НАТО-Россия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 