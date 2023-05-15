Британия не будет передавать Украине свои самолеты: у Сунака объяснили причину

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отвечая на вопрос о том, отправит ли Британия истребители в Украину, он сказал, что нет.



"Мы не планируем этого делать. Украинцы одобрили решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – объяснил пресс-секретарь британского премьера.

В январе 2023 года представитель Сунака говорил о том, что передача Киеву британских истребителей Typhoon и F-35 "не практичная", так как они "чрезвычайно сложны и требуют месяцев, чтобы научиться летать".

15 мая стало известно, что Британия летом 2023 года приступит к обучению украинских боевых пилотов.

В тот же день появилась информация, что Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.

Читайте также: Зеленский уехал в Британию на встречу с Сунаком

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.