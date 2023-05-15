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Британия не будет передавать Украине свои самолеты: у Сунака объяснили причину

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 17:03
Британия не будет передавать Украине свои самолеты: у Сунака объяснили причину - Фото
Флаг Великобритании (Фото: Depositphotos)
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что Лондон не будет передавать Киеву свои самолеты после того, как украинцы выразили желание использовать F-16. Об этом сообщает Reuters.
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Отвечая на вопрос о том, отправит ли Британия истребители в Украину, он сказал, что нет.

"Мы не планируем этого делать. Украинцы одобрили решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты", – объяснил пресс-секретарь британского премьера.

В январе 2023 года представитель Сунака говорил о том, что передача Киеву британских истребителей Typhoon и F-35 "не практичная", так как они "чрезвычайно сложны и требуют месяцев, чтобы научиться летать".

  • 15 мая стало известно, что Британия летом 2023 года приступит к обучению украинских боевых пилотов.
  • В тот же день появилась информация, что Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 км.

Читайте также: Зеленский уехал в Британию на встречу с Сунаком

Олег Васькив
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Великобританиявойнасамолетыf-16
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