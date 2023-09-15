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Британия официально признала российских наемников Вагнера террористической организацией

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15.09.2023, 17:17
Британия официально признала российских наемников Вагнера террористической организацией - Фото
Акция памяти главаря террористов Пригожина в Москве (Фото - EPA)

Великобритания официально признала террористической организацией российскую группировку наемников Вагнера, которую пропаганда РФ называла "частной военной компанией". Об этом сообщает Reuters.

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Признание группировки Вагнера террористической организацией автоматически делает ее участников, ее доноров и ее деловых партнеров нарушителями законов Великобритании, а также позволит классифицировать активы группировки как собственность террористов и конфисковывать их.

О намерении объявить группировку Вагнера террористической организацией МИД Британии заявил 6 сентября. Министр внутренних дел Суэлла Браверман назвала деятельность вагнеровцев "жестокой и разрушительной". По ее словам, группа действовала как "военный инструмент путинской России за рубежом".

До июня 2023 года пропаганда России изображала группировку Вагнера как героев войны против Украины, а главарь группировки Евгений Пригожин считался одним из самых влиятельных российских публичных лиц. 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Ровно через месяц, 23 августа, самолет Пригожина потерпел крушение в России. После этого началось расформирование группировки, ее наемников перебрасывают в другие аналогичные структуры.   

Российский диктатор Владимир Путин публично утверждал, что группировка Вагнера "полностью финансировалась государством". В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков публично отрицал, что группировка Вагнера вообще существовала как зарегистрированная в России организация.  

  • В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.
  • 20 июня 2023 года Великобритания расширила список санкций, введенных в отношении группировки Вагнера и ее членов, и добавила в него 13 физических и юридических лиц, которые связаны с преступлениями в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.

Читайте также: Переворот в Нигере. Как Россия строит африканский пояс хаоса для войны с Западом

Сергей Бережной
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группа вагнераВеликобританиятеррористическая организация
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