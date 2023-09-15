Британия официально признала российских наемников Вагнера террористической организацией
Великобритания официально признала террористической организацией российскую группировку наемников Вагнера, которую пропаганда РФ называла "частной военной компанией". Об этом сообщает Reuters.
Признание группировки Вагнера террористической организацией автоматически делает ее участников, ее доноров и ее деловых партнеров нарушителями законов Великобритании, а также позволит классифицировать активы группировки как собственность террористов и конфисковывать их.
О намерении объявить группировку Вагнера террористической организацией МИД Британии заявил 6 сентября. Министр внутренних дел Суэлла Браверман назвала деятельность вагнеровцев "жестокой и разрушительной". По ее словам, группа действовала как "военный инструмент путинской России за рубежом".
До июня 2023 года пропаганда России изображала группировку Вагнера как героев войны против Украины, а главарь группировки Евгений Пригожин считался одним из самых влиятельных российских публичных лиц. 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Ровно через месяц, 23 августа, самолет Пригожина потерпел крушение в России. После этого началось расформирование группировки, ее наемников перебрасывают в другие аналогичные структуры.
Российский диктатор Владимир Путин публично утверждал, что группировка Вагнера "полностью финансировалась государством". В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков публично отрицал, что группировка Вагнера вообще существовала как зарегистрированная в России организация.
- В августе 2022 года эксперты ООН пришли к выводу, что российские террористы из Вагнера с высокой вероятностью причастны к массовым убийствам мирных жителей в Мали.
- 20 июня 2023 года Великобритания расширила список санкций, введенных в отношении группировки Вагнера и ее членов, и добавила в него 13 физических и юридических лиц, которые связаны с преступлениями в Мали, Центральноафриканской Республике и Судане.
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