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Британія офіційно визнала російських найманців Вагнера терористичною організацією

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15.09.2023, 17:17
Британія офіційно визнала російських найманців Вагнера терористичною організацією - Фото
Акція пам'яті ватажка терористів Пригожина у Москві (Фото - EPA)

Велика Британія офіційно визнала терористичною організацією російське угруповання найманців Вагнера, яке пропаганда РФ називала "приватною військовою компанією". Про це повідомляє Reuters.

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Визнання угруповання Вагнера терористичною організацією автоматично робить її учасників, її донорів та її ділових партнерів порушниками законів Великої Британії, а також дозволить класифікувати активи угруповання як власність терористів та конфіскувати їх.

Про намір оголосити угруповання Вагнера терористичною організацією МВС Британії заявило 6 вересня. Міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман назвала діяльність вагнерівців "жорстокою та руйнівною". За її словами, група діяла як "військовий інструмент путінської Росії за кордоном".

До червня 2023 року пропаганда Росії зображала угруповання Вагнера як героїв війни проти України, а ватажок угрупування Євгеній Пригожин вважався одним із найвпливовіших російських публічних осіб. 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Рівно через місяць, 23 серпня, літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Після цього почалося розформування угруповання, його найманців перекидають до інших аналогічних структур.

Російський диктатор Володимир Путін публічно стверджував, що угруповання Вагнера "повністю фінансувалося державою". Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков публічно заперечував, що угруповання Вагнера взагалі існувало як зареєстрована в Росії організація.

  • У серпні 2022 року експерти ООН дійшли висновку, що російські терористи з Вагнера з високою ймовірністю причетні до масових вбивств мирних жителів у Малі.
  • 20 червня 2023 року Велика Британія розширила список санкцій, введених щодо угруповання Вагнера та його членів, і додала до нього 13 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані зі злочинами в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

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Сергій Бережний
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Велика Британіягрупа вагнератерористична організація
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