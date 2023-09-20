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Британия передаст Украине десятки тысяч снарядов. Также будет ПВО и дальнобойное оружие

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 08:17
Британия передаст Украине десятки тысяч снарядов. Также будет ПВО и дальнобойное оружие - Фото
Грант Шаппс (Фото: EPA)

Великобритания передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также усилит противовоздушную оборону и возможности дальнобойных ударов в 2023 году. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, сообщили в пресс-службе британского ведомства.

По его словам, Британия уже поставила Украине 300 000 боеприпасов для артиллерии и поставит еще десятки тысяч в этом году, чтобы помочь Силам обороны отбить оккупированные территории — точное количество снарядов Шаппс не назвал.

Он отметил, что Лондон будет помогать усиливать украинскую ПВО, обучать бойцов и давать возможности для нанесения ударов на большие расстояния (вероятно, речь о новых поставках ракет Storm Shadow).

Глава ведомства акцентировал на важности защиты критической инфраструктуры Украины зимой, текущих военных поставках для армии, а также восстановлении и ремонте техники, которая применяется в наступлении. 

  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: Знаю, некоторые говорят, что контрнаступление Украины провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Дмитрий Гриниченко
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