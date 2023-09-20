Британия передаст Украине десятки тысяч снарядов. Также будет ПВО и дальнобойное оружие

Великобритания передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также усилит противовоздушную оборону и возможности дальнобойных ударов в 2023 году. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, сообщили в пресс-службе британского ведомства.

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По его словам, Британия уже поставила Украине 300 000 боеприпасов для артиллерии и поставит еще десятки тысяч в этом году, чтобы помочь Силам обороны отбить оккупированные территории — точное количество снарядов Шаппс не назвал.

Он отметил, что Лондон будет помогать усиливать украинскую ПВО, обучать бойцов и давать возможности для нанесения ударов на большие расстояния (вероятно, речь о новых поставках ракет Storm Shadow).

Глава ведомства акцентировал на важности защиты критической инфраструктуры Украины зимой, текущих военных поставках для армии, а также восстановлении и ремонте техники, которая применяется в наступлении.

18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.

Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.

Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.

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