Британия передаст Украине десятки тысяч снарядов. Также будет ПВО и дальнобойное оружие
Великобритания передаст Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также усилит противовоздушную оборону и возможности дальнобойных ударов в 2023 году. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шаппс, сообщили в пресс-службе британского ведомства.
Он отметил, что Лондон будет помогать усиливать украинскую ПВО, обучать бойцов и давать возможности для нанесения ударов на большие расстояния (вероятно, речь о новых поставках ракет Storm Shadow).
Глава ведомства акцентировал на важности защиты критической инфраструктуры Украины зимой, текущих военных поставках для армии, а также восстановлении и ремонте техники, которая применяется в наступлении.
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