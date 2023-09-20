Британія передасть Україні десятки тисяч снарядів. Також буде ППО та далекобійна зброя

Велика Британія передасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів, а також посилить протиповітряну оборону та можливості далекобійних ударів у 2023 році. Про це заявив міністр оборони країни Грант Шаппс, повідомили у пресслужбі британського відомства.

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За його словами, Британія вже поставила Україні 300 000 боєприпасів для артилерії та поставить ще десятки тисяч цього року, щоб допомогти Силам оборони відбити окуповані території — точну кількість снарядів Шаппс не назвав.

Він зазначив, що Лондон допомагатиме посилювати українську ППО, навчати бійців і давати можливості для завдання ударів на великі відстані (ймовірно, йдеться про нові постачання ракет Storm Shadow).

Глава відомства наголосив на важливості захисту критичної інфраструктури України взимку, поточних військових постачань для армії, а також відновлення та ремонту техніки, яка застосовується у наступі.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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